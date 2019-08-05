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Кэхилл стал игроком Кристал Пэлас

5 августа 23:48 23 Читати українською
Кэхилл стал игроком Кристал Пэлас
Гари Кэхилл / Кристал Пэлас

Экс-защитник Челси Гари Кэхилл перешел в Кристал Пэлас.

33-летний центрбек Гари Кэхилл стал футболистом Кристал Пэлас. Экс-игрок сборной Англии подписал контракт сроком на 2 года, сообщает официальный сайт "орлов".

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Кристал Пэлас подписал Кэхилла бесплатно, поскольку он находился в статусе свободного агента после ухода из Челси. С возможностями центрбека хорошо знаком наставник "орлов" Рой Ходжсон, ранее работавший с защитником в сборной Англии.

В сезоне 2018/19, после прихода на пост главного тренера Маурицио Сарри, Гари Кэхилл перестал быть игроком основы Челси и провел всего 8 матчей во всех турнирах.

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