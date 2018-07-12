Кэхилл: Мы заставили снова уважать сборную Англии

Защитник сборной Англии Гари Кэхилл прокомментировал поражение своей сборной в полуфинальном матче ЧМ-2018 от Хорватии (1:2).

"Конечно, мы расстроены, всегда чувствуешь себя плохо, если не побеждаешь на турнире. Мы должны, тем не менее, гордиться собой, мы снова заставили себя уважать, и теперь можем отталкиваться от этого результата. Если наша команда сможет продолжить прогрессировать, то мы можем достичь большего.

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Что касается моего будущего в сборной, то мне нужно поговорить об этом с тренером. Я могу закончить свою карьеру в сборной только тогда, когда смогу сказать, что сыграл во всех играх, которые мог, что отдал всего себя. Поэтому, если меня снова вызовут, я буду выкладываться по полной", – цитирует Кэхилла Р-Спорт.

Напомним, сборная Англии в овертайме проиграла Хорватии в полуфинальном матче ЧМ-2018.

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