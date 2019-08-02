Кэхилл может оказаться в Кристал Пэлас

Бывший защитник сборной Англии Гари Кэхилл близок к тому, чтобы остаться в Премьер-лиге.

Ветеран заинтересовал Кристал Пэлас, сообщает Daily Mail.

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"Орлы" могут подписать Кэхилла бесплатно, поскольку он находится в статусе свободного агента после ухода из Челси. С возможностями центрбэка хорошо знаком наставник Пэлас Рой Ходжсон, ранее работавший с 33-летним защитником в сборной Англии. Зимой Кэхилл мог перейти в Фулхэм, но трансфер не состоялся.

В сезоне 2018/19, после прихода на пост главного тренера Маурицио Сарри, Гари Кэхилл перестал быть игроком основы Челси и провел всего 8 матчей во всех турнирах.

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