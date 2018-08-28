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Кэхилл и Дринквотер останутся в Челси

10:37 30 Читати українською
Кэхилл и Дринквотер останутся в Челси
Гари Кэхилл / Getty Images

Защитник Гари Кэхилл и хавбек Дэнни Дринквотер будут выступать в составе Челси минимум до января.

Гари Кэхилл останется в Челси, сообщает The Telegraph. Англичанин этим летом мог перейти в турецкий Галатасарай и "синие" позволили вести переговоры с стамбульцами, но Гарри стремится бороться за место в старте команды Маурицио Сарре. После прихода нового наставника центрбэк пока не попадал в заявку команды на официальные матчи.

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Также в команде стремится остаться хавбек Дэнни Дринквотер без желания Челси отпустить его в другой клуб. Англичанин перешел в Челси прошлым летом из Лестера, но не смог стать основным игроком в обойме Антонио Конте, и пока что аналогичная ситуация с Маурицио Сарри.

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