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Кьяер присоединится к Милану, – СМИ

12 января 22:34 148 Читати українською
Кьяер присоединится к Милану, – СМИ
Симон Кьяер / AP

Защитник Аталанты Симон Кьяер, права на которого принадлежат Севилье, может стать игроком Милана.

Симон Кьяер продолжит карьеру в Милане, утверждает La Gazzetta dello Sport.

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Отмечается, что клубы уже согласовали аренду 30-летнего футболиста до конца текущего сезона. Добавляется, что датчанин отправится в Милан на замену Кальдаре, который перебрался в Аталанту на правах аренды.

К слову, датчанин провел в составе Аталанты лишь 6 матчей, не отметившись результативными действиями.

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