Кьяер присоединился к Аталанте Малиновского

Представитель Серии А усилился центральным защитником сборной Дании.

Аталанта на официальном сайте объявила о подписании Симона Кьяера.

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Защитник Севильи присоединился к бергамаскам на правах годичной аренды. Участнику Лиги чемпионов пришлось срочно искать замену Мартину Шкртелу, у которого обнаружили проблемы со здоровьем. В прошлом сезоне Кьяер провел за Севилью 26 матчей в Примере, но не смог отличиться результативными действиями.

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Новый одноклубник Руслана Малиновского также является капитаном сборной Дании, за которую сыграл 89 матчей.