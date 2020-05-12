Китайский клуб снялся с чемпионата и близок к банкротству – там играли Мораес, Пато и другие звезды

Тяньцзинь Тяньхай (прежнее название – Тяньцзинь Цюаньцзянь) близок к потере профессионального статуса.

Китайский Тяньцзинь Тяньхай снялся с чемпионата страны-2020. Клуб столкнулся с серьезными финансовыми проблемами и подаст заявление о признании банкротом, сообщает AFP.

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Вместо Тяньцзинь Тяньхай в китайской Суперлиге будет играть Шэньчжэнь, который возглавляет экс-тренер сборной Италии Роберто Донадони. В прошлом сезоне Тяньцзинь Тяньхай занял 14 место в чемпионате. Клуб был основан в 2006 году, а в 2016-м стал чемпионом Китая.

Заметим, что в 2017 году несколько месяцев в составе Тяньцзинь Тяньхай провел Жуниор Мораес, который тогда выступал за Динамо. Также клуб подписывал Акселя Витселя, Алешандре Пато и Луиса Фабиано. В свое время команду возглавляли Фабио Каннаваро и Вандерлей Лушембургу.

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