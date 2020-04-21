Китай предложил снизить футболистам зарплаты на 30%

Китайская футбольная ассоциация стремится уберечь клубы от финансовых проблем, вызванных коронавирусом.

Футбольные власти Китая предложили клубам Суперлиги и низших дивизионов урезать зарплату футболистам и тренерам минимум на 30% в период коронавирусной пандемии, сообщает местная пресса. Клубы пока никак не отреагировали на такую ​​инициативу. Сокращение не коснется игроков с низким доходом и простых работников.

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В последнее время Китай активно приглашает в свою Суперлигу именитых легионеров, предлагая им огромные деньги. В частности, одними из самых высокооплачиваемых игроков тамошнего чемпионата являются бразильские звезды Шанхай СИПГ Халк и Оскар, которые получают более 25 миллионов долларов в год.

Перед вспышкой пандемии COVID-19 планировалось, что чемпионат Китая стартует 22 февраля, однако коронавирус внес свои коррективы – сейчас планируют начать сезон летом.

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