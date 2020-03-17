Китай объявил, когда вернется в футбол

Поднебесная понемногу оправляется от пандемии коронавируса.

Китайская футбольная ассоциация на своем официальном сайте объявила, что намерена начать чемпионат страны 18 апреля.

Каннаваро назвал рецепт успеха китайцев в борьбе с пандемией коронавируса

К слову, текущий розыгрыш китайской Суперлиги должен был начаться 22 февраля, однако старт турнира отложили на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса в стране. На данный момент ситуация в Китае значительно улучшилась, в стране выздоровели почти 84% зараженных коронавирусной инфекцией.

Напомним, вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года именно в Китае. Всего в Поднебесной было инфицировано 81032 человека. Зафиксировано 3217 летальных исходов, еще 67910 человек полностью выздоровели.

Ювентус пішов шляхом PornHub, Мессі продає одяг, а син Роналду грається зі світом – футбол на карантині