Кислов: Кулач оказался обычным средним игроком, Коломойца мы уже давно не видим

Бывший нападающий Ворсклы Игорь Кислов поделился впечатлениями от матча Лиги Европы против Арсенала.

"Трудно комментировать такие матчи. Видимо, психологически ребята перегорели. Настраивались играть дома перед родными болельщиками, каждый футболист понимал ответственность. Но когда план рушится, не зная, где будешь завтра, все это создает нервозность.

Ворскла разгромно уступила резервному составу Арсенала и потеряла шансы на выход из группы Лиги Европы

На поле не было лидера, который умеет зажечь других. Тот же Кулач оказался обычным средним игроком, Коломойца мы уже давно не видим. Это те игроки, которые должны брать ответственность на себя, показывать пример.

К сожалению, полурезервный состав Арсенала оказался сильнее основного состава Ворсклы. Когда играет резервный состав у соперника, это хуже, чем основной на поле. Когда все задачи уже решены, основа может где ножки поберечь, а не доиграть, а не добежать, а молодые всегда выходят с повышенной мотивацией проявить себя, чтобы получить хорошую прессу", – сказал Кислов порталу UA-Футбол.

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