"В принципе, нормально, все было хорошо. Я вот не считаю, что я там в матчах или на тренировках как-то выпадал из коллектива. Знаете, во всех же бывает такое чувство, что ты там ни подходишь, или выпадаешь.

Да, конечно, что когда ты переходишь в команду, которая играет в Лиге чемпионов, то перестраиваешься в футбольном плане, там большие скорости и тому подобное. Но это классные ощущения, поэтому несколько дней можно сказать, что было необычно. Зато прошло некоторое время, и я влился, все было хорошо. Не было какого-то такого ощущения, что я там выпадаю или лишний.

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С тех сборов с донецким Шахтером больше всего запомнил свой день рождения. Очень приятно было встретить его в такой команде. Также отмечу тренировочный процесс: скорость и интенсивность игровых эпизодов просто на очень высоком уровне.

Я бы не сказал, что Шахтер для бразильцев – это некий курорт, потому что в любой команде для того, чтобы играть в стартовом составе, нужно доказывать на поле, что ты заслуживаешь. Если говорить о тюрьме для украинцев, то 60 на 40. Ведь все-таки есть украинские люди, которые заиграли в Шахтере. Для большинства других игроков из Украины, то это да, тюрьма", – цитирует Кирюханцева “БФ”.

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