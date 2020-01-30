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Кирюханцев признался, что ничего не знает о будущем в Шахтере

12:42 35 Читати українською
Кирюханцев признался, что ничего не знает о будущем в Шахтере
Игорь Кирюханцев / ФК Шахтер

Защитник донецкого Шахтера Игорь Кирюханцев поделился мыслями относительно собственных перспектив в команде. Осеннюю часть чемпионата он провел в Мариуполе.

"Втягиваюсь понемногу, тренеры объясняют. Структура игры еще с академии – то, что и учили, больше контроля мяча. Плюс у тренерского штаба еще есть установки, которые нужно схватывать, и все будет хорошо.

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Не знаю, когда мне скажут, остаюсь ли я либо ухожу. Возможно, после первого сбора, когда приедем в Киев. Всегда хочется сказать, что ты готов. Благодарен, что предоставили шанс. Показал себя, как мог. А выбор уже за тренерским штабом", – рассказал игрок в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, что Шахтер вернул Кирюханцева из Мариуполя перед тренировочным сбором. В нынешнем сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах за приазовцев, в которых забил 2 мяча.

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