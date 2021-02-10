Защитник Мариуполя Игорь Кирюханцев, похоже, не рассчитывал на такой ажиотаж вокруг своего интервью.

"Хотел бы сказать, что мои слова насчет Шахтера и тюрьмы для игроков неправильно поняты и вырваны из контекста.

Кирюханцев: Шахтер для большинства игроков из Украины – это тюрьма

Я считаю, что в Шахтере очень серьезная конкуренция. И каждый должен отвечать за свою работу и выполнять свой контракт. Шахтер – это клуб, который выполняет все свои обязательства перед футболистами", – написал Кирюханцев в Instagram.

Напомним, Игорь выступает за Мариуполь на правах аренды, права на игрока принадлежат Шахтеру. В нынешнем сезоне УПЛ 25-летний защитник провел 8 матчей.

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