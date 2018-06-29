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Кирюханцев и Игнатенко останутся в Мариуполе

20:11 16 Читати українською
Кирюханцев и Игнатенко останутся в Мариуполе
Игорь Кирюханцев (слева) / фото: ФК Мариуполь

Мариуполь продлил срок аренды двух игроков Шахтера – защитника Игоря Кирюханцева и хавбека Даниила Игнатенко.

Мариуполь продлил аренду защитника Игоря Кирюханцева и полузащитника Даниила Игнатенко, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Защитник Шахтера Чоботенко стал игроком Мариуполя

Футболисты Шахтера останутся выступать в составе приазовцев в следующем сезоне.

Кирюханцев перешел в Мариуполь прошлым летом и сыграл 18 поединков в составе команды. Игнатенко присоединился к команде Александра Бабича в феврале и провел 8 матчей.

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Трансферы Трансферы чемпионата Украины Мариуполь Мариуполь Игорь Кирюханцев Игорь Кирюханцев Даниил Игнатенко Даниил Игнатенко
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