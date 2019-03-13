Кирилл Петров в четвертый раз попал в сборную тура в чемпионате Азербайджана

Официальный сайт чемпионата Азербайджана опубликовал символическую сборную 20-го тура.

Украинский защитник Нефтчи Кирилл Петров попал в символическую сборную 20-го тура чемпионата Азербайджана по данным Instat.

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Это уже четвертое попадание в символическую сборную тура для украинца в этом сезоне. Отметим, что его Нефтчи в меньшинстве переиграл Сумгаит (2:1) и возглавляет турнирную таблицу.



Отметим, что Кирилл Петров сыграл в 19 матчах этого сезона, записав один ассист в свой актив.