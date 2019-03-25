Кипр – Бельгия – 0:2 – видео голов и обзор матча

Сборная Бельгии без проблем обыграла Кипр на выезде (2:0) в рамках отбора на Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча.

Сборная Бельгии без труда переиграла Кипр. Результат был добыт уже на 18-й минуте. Сначала Батшуаи сбросил под удар Эдену Азару, а чуть позже Торган Азар ассистировал Миши. После этого "красные дьяволы" продолжали создавать моменты в несколько расслабленной манере, но Кипр имел лишь один неплохой момент в конце матча.

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