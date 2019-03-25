Кипр – Бельгия – 0:2 – видео голов и обзор матча

Евро-2020 — 11:09 6
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Люксембург – Украина: официальные заявки команд на матч отбора к Евро-2020
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Люксембург – Украина: анонс и прогноз на матч отбора Евро-2020Евро-2020 — 08:00 422
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Лунін і нові ризики порохової бочки Реала: від війни з тренером до ганьби з росіянами, або Трансферна сага повертаєтьсяИспания — 24 март 1012
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"Тут заробляють по 100 тисяч євро". Інтерв'ю найкращого бомбардира чемпіонату Люксембургу, який ставить на УкраїнуИнтервью — 24 март 1135
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Бразилия не смогла победить Панаму – Пакета забил дебютный гол за "селесао"Товарищеские матчи — 23 март 280