Кипиани – о Тимощуке и других украинцах в России: Этот человек для меня перестал существовать, это отвратительно

Вахтанг Кипиани – известный украинский журналист, публицист и историк – в эксклюзивном интервью "Футбол 24" рассказал о своем отношении к украинским игрокам, выступающих в России.

"Футбол является политикой. Из-за футбола, как вы знаете, даже происходили войны. Если футбол – "вне политики", то нам не нужно было распускать советский чемпионат. Объективно он был сильнее чемпионата Литвы, Украины или России, я уже молчу о Казахстане и Азербайджане. Политика является важной в становлении национального государства и требовала такой жертвы.

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Когда сейчас футбол маскируется под "вне политики", потому что нужно оправдать малодушие или свое желание заработать денег в газпромовском Зените, как в случае с Тимощуком, это отвратительно. Я считаю, что это – худшего типа коллаборационизм. Человек, который когда-то вплетал в косы сине-желтые ленты, для меня просто перестал существовать. Возможно, он – хороший футболист и в сборной Украины какую-то строку ему будет отведено (это не от меня зависит), но уважения – нету.

Есть вещи, которые делать нельзя. Ехать в Россию, чтобы играть в футбол во время войны, можно только тогда, когда ты хочешь стать россиянином. Нет вопросов. Но ехать в Россию и делать вид, что ты украинец, – это стать частью вражеской команды. Потому победа Зенита –- это победа России. Победа России на любом фронте – информационном, спортивном, на Евровидении – это победа, которая нас убивает.

Здесь даже не о политике, здесь – о выживании. Ведь чем сильнее Россия, тем слабее Украина, Грузия, Латвия или Молдова. То есть, любая страна, которая физически, оружием, дипломатично не столь мощная, как Россия. И усиливать ее чисто из-за того, что ты хочешь заработать несколько миллионов долларов, – это не вызывает никаких эмоций, кроме негативных", – рассказал Кипиани.

Полное интервью с Вахтангом Кипиани читайте на "Футбол 24": "Суркіси – це минуле, яке гальмує Динамо". Вахтанг Кіпіані – про Блохіна на батьківських зборах і "Бей-бей москалей".