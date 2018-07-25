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Кипер Украины U-19 Кучерук: С Португалией будем играть в свой футбол

19:27 23 Читати українською
Кипер Украины U-19 Кучерук: С Португалией будем играть в свой футбол
Сборная Украины U-19 / официальный сайт УЕФА

Вратарь сборной Украины U-19 Владислав Кучерук поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Евро-2018 против Португалии U-19.

"Остался один шаг до финального матча. Все ребята хотят добиться этого результата, поэтому постараемся сделать все возможное и невозможное, чтобы там оказаться.

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Трудно сказать, поможет ли нам то, что Португалия – фаворит. В любом случае соперника мы не боимся, будем стараться играть в свой футбол. Этот матч будет главным в моей жизни. Мне еще не приходилось играть в полуфиналах чемпионатов Европы", – цитирует Кучерука официальный сайт ФФУ.

Напомним, что матч 1/2 финала чемпионата Европы Украина U-19 – Португалия U-19 состоится уже завтра, 26 июля. Начало поединка в 15:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Евро-2018 (U 19)Полуфинал

Украина U-19 - Португалия U-19: Четверг 26 июля 2018

Украина U-19
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Португалия U-19
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