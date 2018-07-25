Кипер Украины U-19 Кучерук: С Португалией будем играть в свой футбол

Вратарь сборной Украины U-19 Владислав Кучерук поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Евро-2018 против Португалии U-19.

"Остался один шаг до финального матча. Все ребята хотят добиться этого результата, поэтому постараемся сделать все возможное и невозможное, чтобы там оказаться.

Украина на Евро-2018 U-19: его отца убили террористы в Славянске – 4 года спустя экс-динамовец вышел в полуфинал

Трудно сказать, поможет ли нам то, что Португалия – фаворит. В любом случае соперника мы не боимся, будем стараться играть в свой футбол. Этот матч будет главным в моей жизни. Мне еще не приходилось играть в полуфиналах чемпионатов Европы", – цитирует Кучерука официальный сайт ФФУ.

Напомним, что матч 1/2 финала чемпионата Европы Украина U-19 – Португалия U-19 состоится уже завтра, 26 июля. Начало поединка в 15:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.