Поединок 5-го тура Ла Лиги между Барселоной и Кадисом был приостановлен из-за проблем со здоровьем у болельщика на трибунах. Главным героем эпизода стал голкипер Иеремия Ледесма.

Приблизительно за 10 минут до финального свистка главный арбитр приостановил игру. У одного из болельщиков на Эстадио Нуэво Мирандилла случился сердечный приступ и ему понадобилась помощь.

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Иеремия Ледесма (вратарь Кадиса) быстро сориентировался в ситуации. Кипер побежал взять дефибриллятор и быстро доставил его на трибуны врачам. Пострадавший фанат предварительно жив, его отвезли в больницу, когда у него был пульс. Параллельно Рональд Араухо и другие религиозные футболисты молились на футбольном поле.

Поединок был возобновлен после 50-минутной паузы. Она, правда, никак не повлияла на Барселону, доведшую счет до разгромного – 4:0.

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