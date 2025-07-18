Экс-вратарь Баварии Том Ритзи Хюльсманн перешел в клуб Хартберг, который отличается интересным маркетингом.

21-летний вратарь Том Ритзи Хюльсманн, ранее принадлежавший Баварии, официально перешел в австрийский клуб Хартберг, сообщает Bild. Контракт заключен до 2027 года с опцией продления.

Динамо презентовало новую форму – Долгожданное появление третьей звезды (ВИДЕО)

Наибольший резонанс вокруг трансфера вызвала форма нового клуба голкипера – На ней красуется надпись "Profertil #1 Sperm Booster" с изображением сперматозоида. Это реклама австрийской компании, которая специализируется на добавках для улучшения мужской фертильности.

Продукты Profertil, по данным сайта компании, предназначены для мужчин с пониженной способностью к оплодотворению.

Интересно, что форма вратаря содержит еще 16 других логотипов спонсоров – настоящая рекламная стена на поле. В Хартберге не скрывают, что активно привлекают коммерческие бренды, чтобы финансово конкурировать в Бундеслиге.

"Тренер посивів через мене": Дьокереш – про 109 голів, шок після відходу Аморіма, слабке місце і майбутній трансфер