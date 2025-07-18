Кипер Баварии перешел в клуб, имеющий рекордное количество рекламы на форме – улучшения спермы среди них
Экс-вратарь Баварии Том Ритзи Хюльсманн перешел в клуб Хартберг, который отличается интересным маркетингом.
21-летний вратарь Том Ритзи Хюльсманн, ранее принадлежавший Баварии, официально перешел в австрийский клуб Хартберг, сообщает Bild. Контракт заключен до 2027 года с опцией продления.
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Наибольший резонанс вокруг трансфера вызвала форма нового клуба голкипера – На ней красуется надпись "Profertil #1 Sperm Booster" с изображением сперматозоида. Это реклама австрийской компании, которая специализируется на добавках для улучшения мужской фертильности.
Продукты Profertil, по данным сайта компании, предназначены для мужчин с пониженной способностью к оплодотворению.
Интересно, что форма вратаря содержит еще 16 других логотипов спонсоров – настоящая рекламная стена на поле. В Хартберге не скрывают, что активно привлекают коммерческие бренды, чтобы финансово конкурировать в Бундеслиге.
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