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Кинтеро отличился сумасшедшим голом с угла поля – видео дня

14:57 85 Читати українською
Кинтеро отличился сумасшедшим голом с угла поля – видео дня
Хуан Кинтеро / Фото ФК Ривер Плейт

Южноамериканский футбол всегда отличался своей красотой, колумбийский полузащитник Хуан Кинтеро в который раз доказал эту теорию.

Очередной шедевр родился в матче аргентинской Суперлиги между Росарио и Ривер Плейтом.

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Колумбийский полузащитник Ривер Плейта Хуан Кинтеро нанес мощный удар из района углового флажка, после чего мяч по невероятной траектории поразил ближний верхний угол.

Напомним, с недавних пор в Ривере на правах аренды выступает полузащитник львовских Карпат Хорхе Карраскаль.

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Видеоновости Мир Хуан Кинтеро Хуан Кинтеро Ривер Плейт Ривер Плейт Чемпионат Аргентины Хорхе Карраскаль Хорхе Карраскаль
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