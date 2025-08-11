– Как, по вашему мнению, Яков адаптируется к новой среде? Он быстро привыкает к переменам, имеет ли устоявшиеся привычки, которые берет с собой?

"От Динамо и Шахтера предложений не было": отец Кинарейкина – об интересе к сыну от Леганеса и клубов УПЛ

– Он достаточно быстро адаптируется ко всему новому. Не могу сказать, что имеет какие-то непривычные или неизменные привычки. Единственное, что его немного удивило – это то, что в Испании почти все закрыто по воскресеньям. Возможно, еще немного сложно с идеальной коммуникацией на испанском, но в целом – ничего критического.

– Как у него с иностранными языками? Были ли уже забавные ситуации с испанским?

– Он очень умный, знает несколько языков. Сейчас доводит испанский до идеального уровня – в такой среде это будет легко и быстро. Забавных историй пока не слышала.

– Что он рассказывает вам об Испании: быт, команду, тренировки, людей? Что, по вашему мнению, станет самым большим вызовом в первом сезоне? А что – самым большим бонусом?

– Первое, что он сказал – что без меня в быту очень трудно. А вот от команды, тренировок, атмосферы он в восторге, сейчас еще "вливается". Самым большим вызовом будет адаптация к новому темпу, новых людей, требований. Уровень в Испании совсем другой, чем в Украине – он это сразу заметил. Но я уверена, что Яков все преодолеет, и я ему в этом помогу. А самый большой бонус – это новый статус, больше уверенности в себе и большой шаг вперед в карьере, – цитирует девушку Кинарейкина YeSport.

Напомним, Яков Кинарейкин летом этого года перешел в Вильярреал из Карпат.

