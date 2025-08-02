– Общался ли ты с Лупашко и Русолом перед своим переходом?

– Да, разговаривал и с Лупашко, и с Русолом. Я им очень благодарен, потому что они меня поддерживали в тот момент. У меня чувствовался внутренний диссонанс. Казалось, что некрасиво поступаю с Карпатами: ушел внезапно, когда на меня рассчитывали. Владислав Викторович меня успокоил. Сказал, что не нужно волноваться, что я должен воспользоваться этим шансом и что он будет очень рад, если я попаду в Испанию.

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– Он поддержал тебя?

– Мы с ним общались почти каждый день в течение тех пяти дней, когда продолжались переговоры с испанцами. Я очень благодарен ему за эту поддержку. Потому что на душе действительно, как коты скребли, но очень хотел попробовать поиграть в Европе, это большой шанс. Но с другой стороны я – основной вратарь, долго к этому шел, чувствовал себя счастливым в Карпатах. Сам удивился, что в итоге решился на этот шаг. Но очень ценю ту поддержку, которую получил во Львове.

– Не хотел еще сезон поиграть в Карпатах? Только закрепился в основе.

– Я думал, что начну сезон в Карпатах. Мне там было очень хорошо – до появления испанского варианта даже не думал покидать команду, но поиграть в топ-5 чемпионатах – это то, чего я всегда хотел.

– Ранее ты говорил, что тобой интересовались несколько испанских команд. Кроме Вильярреала рассматривал другие варианты?

– Других конкретных предложений не поступало. Поэтому выбирал между тем, чтобы остаться в Карпатах или перейти в Вильярреал.

– Что стало определяющим в решении поехать в Испанию?

– Такие предложения случаются раз за карьеру – или не случаются вообще, очень приятно, что такой известный в Европе клуб заинтересовался мной.

– Советовался с Луниным из Реала или Крапивцовым из Жироны, которые имеют опыт игры в Испании?

– Нет, с ними не советовался, исключительно со своими близкими.

– Говорят, существенную роль в твоем переходе в Вильярреал сыграл украинец, который работает в Испании?

– Иван Ищенко – теперь мой агент, он помог с переходом в Вильярреал. Все, что касалось части переговоров в Испании, он взял на себя. Ездил на встречи, договаривался с Вильярреалом об условиях и так далее. Мой папа решал вопрос с Карпатами в Украине. Они сработали в таком симбиозе и помогли мне с переходом.

– Ты учил испанский еще задолго до перехода. Что-то чувствовал?

– Я действительно учил испанский задолго до перехода, но случались периоды, когда делал паузы, потому что появлялись другие дела. И не могу сказать, что что-то предчувствовал. Просто понимал, что английский я уже знаю, имею практику, а почему бы не уделить хотя бы час в день испанскому? Испанский – второй по популярности язык в мире, поэтому решил начать его изучать, – цитирует Кинарейкина Украинский футбол.

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