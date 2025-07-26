Экс-игрок Карпат Яков Кинарейкин провел дебютный матч за вторую команду Вильярреала. 21-летний голкипер вышел в стартовом составе на товарищеский поединок против дубля Кастельона и помог своей команде одержать разгромную победу – 5:0.

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Матч проходил на домашней тренировочной арене Вильярреала и стал первой игрой предсезонной подготовки для обеих команд. Кинарейкин надежно отыграл весь матч, хотя Кастельон имел несколько опасных моментов у его ворот.

Интересно, что испанский ресурс Elperiodicomediterraneo, который сообщил о дебюте Кинарейкина, почему-то назвал его в протоколе матча "украинец Yarik".

Напомним, что Яков Кинарейкин подписал контракт с Вильярреалом сроком на 5 лет. За свой прошлый клуб, Карпаты, в прошлом сезоне сыграл в 13 матчах, в которых пропустил 12 голов, а в 5 играх удержал ворота на замке.

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