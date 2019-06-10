Кин: Стараюсь наблюдать за всем, что делает Роналду

Нападающий Ювентуса Мойзе Кин рассказал об опыте игры и тренировках вместе с португальцем Криштиану Роналду.

"Я уверен, что сейчас Ювентус – это лучший для меня вариант. Я здесь родился и почти всю жизнь ношу черно-белую футболку.

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Конечно, я не знаю, что будет в будущем, но точно могу сказать одно: я всегда буду отдавать на поле все силы. Главные амбиции клуба известны – это победа в Лиге чемпионов. В Ювентусе меня всегда учили бороться до самого конца, какие бы цели перед тобой ни стояли.

Роналду? Во время тренировок я стараюсь наблюдать за всем, что он делает. Тренировки с такими великими чемпионами имеют ряд преимуществ, которые нельзя недооценивать.

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Я не из тех, кто просит совета, я просто наблюдаю, делаю выводы, а потом пытаюсь применить знания во время игры", – цитирует Кина Sky Sport.