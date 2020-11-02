"Люди говорят о Фреде и Мактоминае в полузащите, у них были шансы, мы видели их в деле. Не думаю, что это плохие игроки, но они не вернут Манчестер Юнайтед к победам в АПЛ. Я не вижу здесь потрясающих игроков.

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Здесь есть очень хорошие игроки, но им нужно показывать больше. Ван де Беек пришел в клуб, и нет ничего плохого в том, что ему нужно время. Но если вы думаете, что Фред, Мактоминай и Матич в полузащите вернут МЮ к прежним высотам и завоевании трофеев, тогда вы живете в выдуманном мире.

Они не способны на это. Это хорошие игроки, они мне нравятся, но этого недостаточно для скачка на следующий уровень, что действительно нужно клуба", – цитирует Кина Goal.

Напомним, Фред перебрался из Шахтера в Манчестер Юнайтед за почти 60 млн евро.

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