Кин получил серьёзное наказание за удаление спустя 40 секунд после выхода на замену
22:51 - Читати українською
Мойзе Кин заработал двухматчевую дисквалификацию и пропустит матчи с Сампдорией и Интером.
Мойзе Кин 90’
90’ Мойзе Кин
Нападающий Ювентуса Мойзе Кин заработал двухматчевую дисквалификацию, информирует Gazzetta dello Sport. Он пропустит матчи с Сампдорией и Интером.
Удаление за 40 секунд в видеообзоре поединка Рома - Ювентус - 1:0
Также форвард Ювентуса оштрафован на 10 тысяч евро.
В матче 25-го тура Серии А с Ромой Кин вышел на замену, и спустя 40 минут заработал прямую красную карточку за агрессивное поведение в адрес защитника Джанлуки Манчини.
Ювентус уступил Роме со счётом 0:1.
Рома обыграла Ювентус на Стадио Олимпико – победу принес пушечный удар Манчини, удаление за 40 секунд
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