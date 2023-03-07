Мойзе Кин заработал двухматчевую дисквалификацию и пропустит матчи с Сампдорией и Интером.

Нападающий Ювентуса Мойзе Кин заработал двухматчевую дисквалификацию, информирует Gazzetta dello Sport. Он пропустит матчи с Сампдорией и Интером.

Удаление за 40 секунд в видеообзоре поединка Рома - Ювентус - 1:0

Также форвард Ювентуса оштрафован на 10 тысяч евро.

В матче 25-го тура Серии А с Ромой Кин вышел на замену, и спустя 40 минут заработал прямую красную карточку за агрессивное поведение в адрес защитника Джанлуки Манчини.

Ювентус уступил Роме со счётом 0:1.

Рома обыграла Ювентус на Стадио Олимпико – победу принес пушечный удар Манчини, удаление за 40 секунд