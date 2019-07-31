Кин категорически отказался от перехода в Арсенал – известна причина

Форвард Ювентуса Мойзе Кин отклонил предложение о переходе в лондонский Арсенал.

"Канониры" обращались к Ювентусу и агенту игрока Мино Райоле относительно возможного трансфера, но 19-летний футболист ответил отказом, сообщает Daily Mail. Мойзе не захотел переходить в Арсенал, потому что главный тренер лондонского клуба Унаи Эмери не гарантировал ему место в стартовом составе.

Эвертон согласовал трансфер Кина, – Goal

Сейчас молодой нападающий близок к переходу в Эвертон за 40 млн евро c учетом бонусов. "Ириски" также готовы платить Кину 3 млн в год.

Мойзе Кин является воспитанником Ювентуса. В прошлом сезоне он принял участие в 13 матчах Серии А, в которых стал автором 6 забитых мячей. Также на его счету три матча в Лиге чемпионов.

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