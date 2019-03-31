Кин: Я не Роналду и не Месси, но однажды я надеюсь достичь их уровня

Испания — 30 март 726
-
Зозуля не помог Альбасете перестрелять Тенерифе: классный гол, высокая оценка и упущенные шансы оформить хет-трик
-
Барселона – Эспаньол: Месси паненкой со штрафного творит историю, хотя экс-голкипер Реала был близок к чудуИспания — 30 март 1242
-
"Путин – х**ло". История создания легендарного хита от ультрас Металлиста – ему сегодня 5 летУкраина — 30 март 1901
-
Экс-партнер Малиновского отличился фантастическим голом и элегантной паненкой в матче MLS – дебют дняМир — 30 март 146
-
Реал может вернуть Лунина на следующий сезон – конкурентом украинца интересуется БазельИспания — 30 март 436