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Кин: Я не Роналду и не Месси, но однажды я надеюсь достичь их уровня

11:27 2 Читати українською
Кин: Я не Роналду и не Месси, но однажды я надеюсь достичь их уровня
Мойзе Кин / Соцсети

Нападающий Ювентуса Мойзе Кин поделился впечатлениями от поединка против Эмполи.

72’ Мойзе Кин
 

"Я очень счастлив очередному достижению. Как я уже говорил, я всегда готов побить еще несколько рекордов. Упорная работа – единственное, что может помочь мне доказать, на что я способен в каждом туре чемпионата.

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Конечно, я не Криштиану Роналду или Месси. Я надеюсь однажды достичь их уровня, если я буду работать достаточно тщательно", – цитирует Кина Football-Italia.

К слову, Кин стал самым молодым после Балотелли игроком, которому удалось забить 8 голов в чемпионате Италии. К тому же Кин стал самым молодым автором гола в сборной Италии за более чем 60 лет.

Теги
Мойзе Кин Мойзе Кин Ювентус - Эмполи Ювентус Ювентус Италия
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