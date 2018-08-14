Кимпембе продлил контракт с ПСЖ

Защитник ПСЖ Преснель Кимпембе подписал новый контракт с клубом.

ПСЖ на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с защитником Преснелем Кимпембе. Новое соглашение рассчитано до 2023 года.

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Француз конголезского происхождения является воспитанником парижского клуба. За основную команду начал выступать в 2013 году. За это время он провел в футболке ПСЖ 53 поединка.

Напомним, чемпион Франции усилится защитником Шальке Тило Керером.