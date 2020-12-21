В конце отчетной игры ПСЖ едва не получил гол в свои ворота. Лилль выбежал в контратаку 4 в 1, но Бурак Йылмаз затянул с пасом, а Кимпембе ценой травмы в отчаянном подкате сумел достать мяч.

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По информации французской прессы, футболист получил повреждение правого бедра. Ему пришлось немедленно покинуть поле, а на реабилитацию понадобится около трех недель.

Добавим, что в нынешнем сезоне 25-летний француз сыграл за ПСЖ 16 матчей во всех турнирах, в которых не отмечался результативными действиями.

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