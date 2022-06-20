Лидер полузащиты Баварии Йозуа Киммих закрепил отношения со своей партнершей на официальном уровне.

Киммих женился на своей избраннице Лине Майер, сообщает Tageszeitung. В сети появились праздничные фото со свадьбы, а молодожены одели обручальные кольца.

Йозуа и Лина познакомились еще в 2013 году, когда Киммих играл за РБ Лейпциг, а девушка работала в клубном фан-шопе и училась на юриста.

Пара уже воспитывает троих детей. Первенец родился в мае 2019-го, в октябре 2020-го на свет появилась дочь, а в апреле этого года семья расширилась еще раз.

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