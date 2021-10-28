Киммих решил подождать с вакцинацией и отказался от прививки. Эта информация вышла в прессу, после чего на хавбека вылилась тонна критики. Йозуа на выходных озвучил свои аргументы в прямом эфире и навлек на себя новую волну возмущения.

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Критика общества оказала серьезное влияние на Киммиха. Он был удивлен такой реакцией. В последнее время его поведение изменилось. На следующий день после своих заявлений по телевидению Йозуа пропустил командную тренировку. Хавбек старается избегать камер и общения с фанами, сообщает Bild.

В матче против Гладбаха он был сам не свой. Обычно Киммих активно подгоняет партнеров, кричит, подсказывает и дирижирует игрой, а вчера он просто смирился с результатом и не проявлял инициативы. После провального матча Йозуа не взял слово перед командой, а молча покинул стадион.

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