"Если посмотреть, как мы начали матч... Уже на первой минуте после углового мы позволили создать момент. Здесь не надо говорить о системе или тактике – это исключительно вопрос отношения. И это была наша проблема уже в последних матчах.

Нагельсманн разнес сборную Германии после сенсационного поражения от Словакии

Речь идет о вещах, в которых мы должны подсказывать и помогать друг другу. Не думаю, что правильный подход – это когда мы начинаем разрывать команду изнутри. Мы все знаем, что это была очень, очень плохая игра каждого в отдельности. За три дня у нас будет шанс все исправить. Мы много говорили о чемпионате мира и трофее. Но сперва нужно пройти квалификацию. Если мы будем выступать так, как сегодня, то квалификации у нас точно не будет", – цитирует Киммиха Kicker.

Напомним, что сборная Германии сенсационно уступила Словакии 0:2 в Братиславе в первом матче квалификации чемпионата мира-2026.

