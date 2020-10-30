Киммих отличился самым красивым голом тура в Лиге чемпионов – пострадал российский гранд
УЕФА продолжает подводить итоги второго тура группового этапа ЛЧ.
Бавария на выезде минимально одолела московский Локомотив (2:1), решающим голом отметился защитник мюнхенцев Йозуа Киммих.
Тяжелая победа ребят Флика в видеообзоре матча Локомотив – Бавария
25-летнему немцу удался красивый удар из-за пределов штрафной, и именно этот гол УЕФА признал самым красивым во втором туре Лиги чемпионов. Среди претендентов также были Токмак Нгуен (Ференцварош), Маркус Тюрам (Боруссия М) и Дуван Сапата (Аталанта).
Бавария на правах действующего победителя турнира лидирует в группе А с максимальным количеством очков.
Лига чемпионов: Атлетико дублем Фелиша дожал Зальцбург, Бавария едва взяла Москву, Ман Сити Зинченко разбил Марсель