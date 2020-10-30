Бавария на выезде минимально одолела московский Локомотив (2:1), решающим голом отметился защитник мюнхенцев Йозуа Киммих.

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25-летнему немцу удался красивый удар из-за пределов штрафной, и именно этот гол УЕФА признал самым красивым во втором туре Лиги чемпионов. Среди претендентов также были Токмак Нгуен (Ференцварош), Маркус Тюрам (Боруссия М) и Дуван Сапата (Аталанта).

Бавария на правах действующего победителя турнира лидирует в группе А с максимальным количеством очков.

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