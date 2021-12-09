Бавария вынуждена до Рождества обойтись без одного из лидеров команды.

Йозуа Киммих вылечился от коронавируса, но все равно не сыграет до конца года, сообщает официальный сайт Баварии.

"Я счастлив, что выхожу из карантина после коронавируса. Чувствую себя хорошо, но из-за незначительного повреждения легких не могу полноценно тренироваться. Поэтому я продолжу восстановительные процедуры и с нетерпением жду возвращения на поле в январе", – цитирует Киммиха пресс-служба клуба.

Киммих не играет за Баварию уже месяц. Сначала он попал на карантин из-за вспышки коронавируса в клубе, а затем и сам сдал положительный тест. Йозуа не вакцинировался, потому что хотел подождать более тщательных исследований влияния вакцин.

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