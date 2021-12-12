Немец готов привиться от печально известной болезни. Об этом он лично заявил в интервью ZDF .

Киммих не поможет Баварии до конца года из-за последствий коронавируса

Киммих сожалеет, что не сделал этого раньше. "Я так долго не мог определиться, ведь мне было сложно преодолеть свои страхи и сомнения", – резюмировал футболист.

Напомним, в октябре заявление Йозуа об отказе от вакцинации всколыхнуло всю Германию. Позже 26-летний защитник подхватил коронавирус, у него возникли проблемы с легкими. Именно поэтому он вернется на поле в 2022 году.