Накануне в 1/8 финала домашнего чемпионата Европы немцы обыграли Данию и ждут соперника в четвертьфинале. Им станет победитель пары Испания – Грузия.

Нагельсманн – о выходе сборной Германии в четвертьфинал Евро-2024: "Победить нас будет трудно"

"Произошло много всего. Сначала мы пошли вперед, правду говоря, я не знаю, правильно ли не был засчитан гол Шлоттербека. После этого датчане тоже имели шансы и повели в счете. Не знаю, кто именно был в офсайде, но понятно, что мы с радостью это приняли.

Мы забили сразу после этого, это правда, что гол придал нам уверенности. Мы понимаем, что можем обыграть любого соперника, но и нас тоже можно победить", – цитирует Киммиха пресс-служба УЕФА.

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