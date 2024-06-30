Киммих: Германия способна обыграть любого соперника, но и нас тоже можно победить
Защитник сборной Германии Йозуа Киммих поделился эмоциями после выхода команды в четвертьфинал Евро-2024.
Накануне в 1/8 финала домашнего чемпионата Европы немцы обыграли Данию и ждут соперника в четвертьфинале. Им станет победитель пары Испания – Грузия.
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"Произошло много всего. Сначала мы пошли вперед, правду говоря, я не знаю, правильно ли не был засчитан гол Шлоттербека. После этого датчане тоже имели шансы и повели в счете. Не знаю, кто именно был в офсайде, но понятно, что мы с радостью это приняли.
Мы забили сразу после этого, это правда, что гол придал нам уверенности. Мы понимаем, что можем обыграть любого соперника, но и нас тоже можно победить", – цитирует Киммиха пресс-служба УЕФА.
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