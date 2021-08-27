"Очевидно, что в нашей группе амбиции просто кишат. Барселона – команда с большим количеством лучших игроков. Мы с нетерпением ждем две суперигры.

Бавария разместила соперников по группе Лиги чемпионов по примеру Формулы 1 – Динамо оказалось в хвосте пелотона

У Бенфики команда сильная и гибкая в тактическом плане. С ней сложно играть.

Киевское Динамо – чемпион Украины, и это тоже вызов, который потребует максимальной концентрации. В общем, нашей целью должно стать прохождение этой группы в статусе победителей", – цитирует Киммиха официальный сайт Баварии.

Напомним, в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, который стартует 14 сентября, Бавария сыграет с Динамо, Барселоной и Бенфикой.

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