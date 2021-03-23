Защитник Вулверхэмптона Макс Килман приезжал в Украину, чтобы решить проблему относительно украинского гражданства и получил зеленый свет в этом вопросе, сообщает издание Sportаrena.

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23-летний защитник должен был встретиться с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко и президентом УАФ Андреем Павелко и обсудить перспективы своих выступлений за "сине-желтых".

Напомним, тренерский штаб всерьез рассматривал вариант включения Килмана в заявку сборной на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022. Сейчас представитель АПЛ – в режиме ожидания: Украина обратилась в ФИФА относительно возможности выступлений Маска за команду Шевченко из-за участия игрока в матчах за сборную Англии по футзалу.

Напомним, 23-летний Килман имеет украинские корни, а желание играть за нашу сборную он выразил еще в ноябре 2020-го. Защитник является воспитанником академий Фулхэма и Гиллингема, а к Вулверхэмптону присоединился в августе 2018 года. В текущем сезоне Макс провел в футболке "волков" 17 матчей и отметился двумя ассистами.

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