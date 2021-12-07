Кике Санчес Флорес набросился на арбитра после матча – наставника оттягивали футболисты
Тренер Хетафе не сдерживал эмоций после поединка 16 тура Ла Лиги против Атлетика Бильбао (0:0).
После финального свистка 56-летний Кике Санчес Флорес получил красную карточку от арбитра Фигероа Васкеса за недовольство судейскими решениями. Увидев перед собой красный свет, тренер чуть не подрался с рефери. Футболисты и ассистенты тренера Хетафе буквально оттягивали разъяренного наставника от судейской бригады.
Ла Лига: Хетафе и Атлетик не выявили сильнейшего
"Меня несправедливо удалили, поэтому была такая реакция. Я сожалею о случившемся, но в тот момент не мог контролировать свой гнев", – цитирует тренера Marca.
После 16-ти туров Хетафе набрал 11 очков и занимает предпоследнее место турнирной таблицы.
Малиновский сменил лидера Серии А, Рангник дебютировал с победы в МЮ, провалы Шевченко и Хави – итоги евроуикенда