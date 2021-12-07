После финального свистка 56-летний Кике Санчес Флорес получил красную карточку от арбитра Фигероа Васкеса за недовольство судейскими решениями. Увидев перед собой красный свет, тренер чуть не подрался с рефери. Футболисты и ассистенты тренера Хетафе буквально оттягивали разъяренного наставника от судейской бригады.

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"Меня несправедливо удалили, поэтому была такая реакция. Я сожалею о случившемся, но в тот момент не мог контролировать свой гнев", – цитирует тренера Marca.

После 16-ти туров Хетафе набрал 11 очков и занимает предпоследнее место турнирной таблицы.

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