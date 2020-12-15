"Киевское Динамо не станет легкой закуской. Это интересная пара, хотя я плохо знаю украинскую команду. Нас ждут сложные матчи.

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Лига чемпионов была для нас хорошей школой – мы провели там матчи на высоком уровне. Теперь мы должны применить этот опыт в Лиге Европы.

Далеко мы сможем пробиться? Нужно верить в лучшее. Будем делать шаг за шагом и сначала возьмемся за Киев. Мы уверены в своих силах", – цитирует Ланга издание Zbirna.com.

Напомним, поединки 1/16 Лиги Европы между Динамо и Брюгге состоятся 18 и 25 февраля следующего года. Первый матч пройдет в Киеве.

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