Киевский дебютант Барселоны выполнил Месси-Марадону – феноменальный слалом с печальным концом
Талантливый вингер каталонского клуба Конрад де ла Фуэнте обидно промахнулся после одного из самых красивых проходов года.
19-летний американец, который оформил официальный дебют за Барселону в Киеве против Динамо, провел феерический поединок за дубль каталонцев.
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Конрад помог симпатичному коллективу Гарсии Пимьенты обыграть Льейду (2:1) в рамках 7-го тура Сегунды Б, отметившись победным мячом на 65-й минуте. Впрочем настоящим украшением игры стал вовсе не гол американца, а его сольный проход а-ля Месси или Марадона.
Молодой вингер получил мяч на своей половине поля, обыграл нескольких соперников и классно пробил под дальнюю штангу, но кипер испортил потенциальный шедевр года сейвом.
Интересно, что поклонники каталонского клуба в социальных сетях требуют перевести американца в первую команду и не подписывать форварда на замену травмированному Ансу Фати.
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Konrad de la Fuente was tearing it up for Barcelona B over the weekend— ESPN FC (@ESPNFC) November 30, 2020
(via @FCBarcelona)pic.twitter.com/gkv8v9VIG6
Makes it 2-0 in the 64th minute. pic.twitter.com/MdpUaM0yUj— Daniel (@DanielSmith1022) November 29, 2020