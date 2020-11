19-летний американец, который оформил официальный дебют за Барселону в Киеве против Динамо, провел феерический поединок за дубль каталонцев.

Защитник Барселоны роскошным финтом пристыдил двух динамовцев – эффектное видео

Конрад помог симпатичному коллективу Гарсии Пимьенты обыграть Льейду (2:1) в рамках 7-го тура Сегунды Б, отметившись победным мячом на 65-й минуте. Впрочем настоящим украшением игры стал вовсе не гол американца, а его сольный проход а-ля Месси или Марадона.

Молодой вингер получил мяч на своей половине поля, обыграл нескольких соперников и классно пробил под дальнюю штангу, но кипер испортил потенциальный шедевр года сейвом.

Интересно, что поклонники каталонского клуба в социальных сетях требуют перевести американца в первую команду и не подписывать форварда на замену травмированному Ансу Фати.

