"Надеюсь, что киевляне сумеют наказать тех пессимистов, которые не верят, что им по силам бросить вызов английскому клубу. Кристал Пэлас сейчас на ходу, но я убежден, что и динамовцы сделали правильные выводы из последних неудач в УПЛ.

Динамо – Кристал Пэлас: анонс матча Лиги конференций

Кстати, не исключено, что Кристал Пэлас в Люблине выставит не основной состав, что увеличит шансы киевлян добиться положительного результата. Думаю, что Александр Шовковский сделает ставку на опытных подопечных, которые докажут: есть еще порох в пороховницах. Динамовцам должна пригодиться и максимальная концентрация и желание прыгнуть выше головы. Склоняюсь к тому, что будет результативная ничья, или киевляне возьмут верх с минимальным счетом.

Убежден, что будет заточен на борьбу за каждый мяч и Шахтер в гостевом противостоянии с шотландским Абердином. В УПЛ "горняки" далеко не всегда этим могли похвастаться. Их не должны успокоить стартовые неудачи "горожан" на внутренней арене, которые сказались негативно на психологии. Наоборот, дончане всегда отличались умением сыграть на проблемах визави.

Надеюсь, что подопечные Арды Турана останутся верными себе и в этот раз. На мой взгляд, "горняки" победят – 2:0", – заявил Юрий Гура в комментарии Sport.ua.

Напомним, что 2 октября матчи первого тура сыграют обе украинские команды. Динамо встретится с Кристал Пэлас в 19:45, а Шахтер сразится в гостях против Абердина в 22:00 по киевскому времени.

Абердин – Шахтер: анонс матча Лиги конференций