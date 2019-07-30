Киев получил право на проведение чемпионата мира по мини-футболу 2021 года

Россия — 17:00 101
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"Дебіл, який дратує усіх": Кононов має величезні проблеми у Спартаку – екс-наставнику Карпат погрожують розправою
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Двое игроков Динамо попали в топ-50 талантов сезона 2019/20 по версии УЕФАУкраина — 16:04 144
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Зинченко как основная опция Гвардиолы на Суперкубок Англии Ливерпуль – Манчестер Сити: украинца оценили выше конкурентаАнглия — 15:26 254
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Клуби-примари у Вищій лізі: перебіжчики із Шахтаря, скупі корейці і президент, якому "світила" тюрмаОвертайм — 13:00 563
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Динамо – Шахтер: УПЛ утвердила даты и время матчей третьего тураУкраина — 12:27 291