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Киев получил право на проведение чемпионата мира по мини-футболу 2021 года

15:15 48 Читати українською
Киев получил право на проведение чемпионата мира по мини-футболу 2021 года
Сборная Украины по мини-футболу / Фото МФМ

Столица Украины станет хозяином Мундиаля по мини-футболу, который состоится через два года.

Соответствующее решение опубликовал официальный сайт Международной федерации мини-футбола.

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Сегодня, 30 июля, состоялось заседание комитета МФМ, на котором Киев получил статус города-хозяина чемпионата мира по мини-футболу, который будут проводить в 2021 году.

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К слову, соперником Киева в голосовании был Дакар – столица Сенегала.

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