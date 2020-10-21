Полузащитник Динамо Николай Шапаренко рассказал о настроении после игры ЛЧ против Ювентуса (0:2).

"Киев долго ждал эту Лигу чемпионов. Болельщики наконец дождались нашего выхода.

Бущан признался, о чем говорил с Буффоном после поражения от Ювентуса в ЛЧ

Ощущения не из лучших – проиграли. Видно, что у Ювентуса хороший уровень, индивидуальное мастерство", – поделился Шапаренко в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, на групповом этапе самого престижного клубного турнира киевляне соревнуются с Ювентусом, Барселоной и Ференцварошем Сергея Реброва. Следующий матч подопечные Луческу проведут 28 октября на выезде против чемпиона Венгрии.

"Цыганков – самое большое разочарование": Динамо уничтожают и хвалят – реакция на первое поражение Луческу удивляет