"Рим или Киев? Очень трудно выбрать. Рим – это фантастический город, очень красивый, к нему очень тянет, там очень приветливые люди.

Фонсека может возглавить Ньюкасл

Киев – это мой дом, я здесь живу, очень красивый город и позитивные люди. Конечно, я жду, что через несколько месяцев буду работать. Сейчас я отдыхаю, наслаждаюсь семьей, потому что это очень важно после стольких лет работы", – сказал Фонсека для Youtube-канала Бомбардир.

Португальский специалист возглавлял Шахтер в 2016-2019 годах и за это время женился на украинке. Позєе Фонсека возглавил Рому.

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