Кичак после Селина покинул будапештский МТК

Украинский голкипер Артем Кичак решил покинуть венгерский МТК.

"Моя история в МТК Будапешт завершилась. Хочу сказать большое спасибо всем, кто выходил со мной на поле и боролся за победный результат.

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Большое спасибо всем, кто помогал мне в Будапеште за пределами стадиона. Большое спасибо болельщикам за вашу поддержку. Желаю Вам удачи", – написал Кичак на своей странице Facebook.

Напомним, Артем Кичак перешел в МТК в июне 2018 году с донецкого Олимпика. Выступал также за киевское Динамо и луцкую Волынь.

Халадаш с украинцами сыграл вничью с Види, МТК разгромно уступил Гонведу и вылетел из высшего дивизиона