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Кичак после Селина покинул будапештский МТК

14 июня 23:43 8 Читати українською
Кичак после Селина покинул будапештский МТК
Артем Кичак / ФК МТК Будапешт

Украинский голкипер Артем Кичак решил покинуть венгерский МТК.

"Моя история в МТК Будапешт завершилась. Хочу сказать большое спасибо всем, кто выходил со мной на поле и боролся за победный результат.

Селин покинул МТК

Большое спасибо всем, кто помогал мне в Будапеште за пределами стадиона. Большое спасибо болельщикам за вашу поддержку. Желаю Вам удачи", – написал Кичак на своей странице Facebook.

Напомним, Артем Кичак перешел в МТК в июне 2018 году с донецкого Олимпика. Выступал также за киевское Динамо и луцкую Волынь.

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Теги
Мир Трансферы Артем Кичак Артем Кичак Евгений Селин Евгений Селин МТК МТК Венгрия
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