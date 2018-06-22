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Кичак перешел в венгерский МТК

17 июня 17:45 54 Читати українською
Кичак перешел в венгерский МТК
Артем Кичак / Футбол 24

Украинский голкипер Артем Кичак подписал контракт с венгерским МТК.

МТК на своем официальном сайте сообщил о подписании Артема Кичака.

Последним клубом голкипера был донецкий Олимпик, с которым он сумел сохранить прописку в УПЛ.

Майкон официально стал игроком Шахтера

По итогам сезона 2017/2018 МТК занял первое место во втором дивизионе чемпионата Венгрии и пробился в элиту.

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