Роберто Манчини выпустил хавбека Ювентуса на замену в конце матча с Австрией. В начале первого дополнительного тайма Федерико открыл счет. 25 лет назад на континентальном первенстве также забивал Энрико Кьеза. Это первый случай, когда отец и сын забивали на чемпионатах Европы.

Италия – Австрия – 2:1 – видео голов и обзор матча

Кроме того, сборная Италии установила два невероятных рекорда. Отчетная игра стала 31-й подряд, в которой подопечные Роберто Манчини не проигрывают. Предыдущее достижение, которое в 30-х годах покорилось Виторрио Поццо, насчитывало 30 поединков.

Также "Скуадра Адзурра" улучшила свою самую длинную "сухую" серию. Основное время против Австрии завершилось без голов. Таким образом Италия не пропускала 1145 минут, что на две минуты дольше, чем у команды первой половины 70-х. Правда, тогда ворота защищал исключительно Дино Дзофф. Теперь же лавры разделили четыре голкипера – Джиджи Доннарумма, Сальваторе Сиригу, Алессио Краньйо и Алекс Мерет.

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